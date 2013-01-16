В Лондоне из-за пожара на месте крушения вертолета эвакуируют людей

В районе падения вертолета Augusta-109 в центре Лондона идет эвакуация людей. Причиной пожара стал керосин, разлившийся после катастрофы. На месте ЧП работают более 20 пожарных машин.

Вертолет задел винтом башенный кран вблизи станции метро "Ватерлоо" и железнодорожных путей, подходящих к одноименному вокзалу. На борту машины находился пилот, о том, был ли в кабине крана оператор, ничего не сообщается.