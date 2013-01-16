В Германии не исключают связи супругов - шпионов Аншлаг с Владимиром Путиным

В немецком городе Штутгарте начался суд над супружеской парой россиян, обвиняемых в шпионаже еще с 1980-х годов. Прокуроры не исключают того, что пара сотрудничала с Путиным в начале своей шпионской карьеры.

Об этом пишет сегодня The Independent. Во время внедрения супругов Аншлаг в Германию Владимир Путин проходил службу под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР-ГДР.



Андреас и Хайдрун Аншлаг поддерживали связь со спецслужбами России прямо из своего дома в Марбурге, используя для этого коротковолновые радиостанции и зашифрованные послания в комментариях к видео на сайте Youtube, пишут местные СМИ. Даже их дочь якобы не подозревала о том, чем на самом деле занимались ее родители. Для окружающих они были обычными бюргерами, автомобильным инженером и домохозяйкой.



Информацию о разведдеятельности пары мог предоставить германским спецслужбам бывший полковник СВР Александр Потеев. Он же, как предполагается, приложил руку и к раскрытию Анны Чэпман и других российских разведчиков-нелегалов в США.

Ожидается, что судебный процесс завершится не раньше лета. Обвиняемым грозит до 10 лет заключения.