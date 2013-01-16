Японские авиакомпании прекратили полеты Boeing-787 после очередного ЧП

Ведущие японские авиакомпании All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) объявили о прекращении выполнения полетов принадлежащих им новейших Boeing 787 Dreamliner. Их подвергнут тщательной технической инспекции.

Сегодня шестой с начала года инцидент с "лайнером мечты" произошел в Японии — в среду утром Boeing 787 совершил экстренную посадку в японском аэропорту из-за задымления в салоне. Это был рейс из префектуры Ямагути в токийский аэропорт Ханэда, на борту было 137 пассажиров. О возможных пострадавших не сообщается.

В последние недели произошло несколько инцидентов с Boeing-787 Dreamliner, в том числе была выявлена утечка топлива, неисправность тормозной системы, произошло возгорание в системе электроснабжения и в одном из самолетов треснуло стекло кабины пилотов. Все эти случаи расследуют регулирующие органы США и Японии.

Boeing-787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухмоторный пассажирский самолет, способный перевозить 250-330 пассажиров на расстояние свыше 16 000 км.