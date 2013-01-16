Велоспорт могут исключить из программы Олимпиады из-за Армстронга

Велогонки могут исключить из программы летних Олимпийских игр, если выяснится, что руководство Международного союза велосипедистов было вовлечено в обширную сеть по использованию допинга, связанную с Лэнсом Армстронгом.

Об этом заявил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

Напомним, велогонщика Лэнса Армстронга обвинили в использовании запрещенных препаратов. Его пожизненно дисквалифицировали, лишив его всех наград, включая семь титулов победителя "Тур де Франс".