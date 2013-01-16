Велоспорт могут исключить из программы Олимпиады из-за Армстронга
16 января 2013, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
Велогонки могут исключить из программы летних Олимпийских игр, если выяснится, что руководство Международного союза велосипедистов было вовлечено в обширную сеть по использованию допинга, связанную с Лэнсом Армстронгом.
Об этом заявил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.
Напомним, велогонщика Лэнса Армстронга обвинили в использовании запрещенных препаратов. Его пожизненно дисквалифицировали, лишив его всех наград, включая семь титулов победителя "Тур де Франс".