Сирия обвиняет Турцию в «экономическом терроризме»

Сирийские власти в ходе открытых дискуссий по борьбе с терроризмом в Совете Безопасности всемирной организации обвинили Турцию в «экономическом терроризме» и вывозе с территории Сирии промышленного оборудования.

«Турецкое правительство использовало страдания сирийского народа для пиратства и экономического терроризма, проявившегося в краже почти 1 тыс. 500 единиц фармацевтического и промышленного оборудования, демонтировании их и вывозе из города Алеппо в Турцию», - заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.



По словам Джафари, «эти преступные действия, нацеленные против факторов развития и благосостояния сирийцев, должны быть осуждены так же, как мы осуждаем обычные террористические операции, которые ведут к внезапной гибели людей и разрушениям», передает ria.ru Постпред Сирии заявил, что СБ ООН должен потребовать от Турции «вернуть украденную собственность» и выплатить компенсации.