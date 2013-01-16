Билл Клинтон уверен: жена его переживет и трижды выйдет замуж

Билл Клинтон уверен, что у его супруги очень хорошее здоровье, поэтому она быстро восстановится после болезни. Конец 2012 года для Хиллари был не очень удачен, она даже встречала Новый год в больнице.

Билл Клинтон: «Я уже сказал ей, что у нее хватит времени на то, чтобы после меня еще трижды выйти замуж. Думаю, она проживет до 120 лет».

Клинтон полушутя сообщил, что жена лишь раз лежала в больнице — когда рожала дочь Челси, сообщает ria.ru.

Проблемы со здоровьем совпали с другим не очень веселым известием — Клинтон покидает пост госсекретаря. На ее место Барак Обама выдвинул сенатора-демократа Джона Керри.