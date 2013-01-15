Как Рогозин шведов напугал

Высказывание в Twitter вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина - «Дрожите, буржуи! Кирдык вам» - процитировала шведская газета «Свенска Дагбладет» (переведя на шведский: «Дрожите, иностранные капиталисты! Вам конец!»).

Российский вице-премьер прокомментировал спуск на воду атомной подводной лодки«Юрий Долгорукий», а шведы восприняли эмоции Дмитрия Рогозина как повод поговорить о российской угрозе и необходимости вступления Швеции в НАТО.

В эти дни на шведском горнолыжном курорте Селен проходит ежегодная конференция общественного форума «Народ и оборона». Но еще до начала конференции в Швеции началось обсуждение оборонной мощи страны, а также ставшего для Швеции традиционным вопроса, вступать ли стране в НАТО.

Поводом к началу дискуссии стало сделанное в начале нового года заявление главнокомандующего шведскими вооруженными силами Сверкера Йоранссона о том, что шведская оборона в случае тактической атаки на Швецию может продержаться своими силами приблизительно неделю, сообщает Sveriges Radio.

Военная доктрина Швеции базируется на политике неприсоединения к военным альянсам. Однако шведский нейтралитет стал весьма относительным. Швеция, не будучи членом НАТО, активно участвует в натовской программе «Партнерство ради мира», шведские военные проходили службу в Афганистане, шведские истребители участвовали в военном вторжении в Ливию весной 2011 года. Дважды Швеция возглавляла Силы быстрого реагирования ЕС.

Реформа вооруженных сил Швеции учитывает принятую Швецией «Декларацию солидарности», согласно которой страна обязуется не оставаться в стороне при нападении на какую-либо страну-члена ЕС или Норвегию, не входящую в ЕС.

Один из сторонников вступления Швеции в НАТО Клас Арвидссон выразил общую тенденцию развития дискуссии: «Одно дело, когда отмечают: бюджет шведской обороны составляет 40 миллиардов, а потребности еще больше. Другое дело, когда говорят, что в 2019 году мы сможем продержаться не более недели, и тогда открывается другая реальность, которая, в свою очередь, может сказаться на нежелании политиков обсуждать проблему».

Заявление главнокомандующего Сверкера Йоранссона говорит об изменении ситуации, отметил на конференции в Селен спикер партии Центра по вопросам обороны Стаффан Даниельссон, добавив: «Необходимо проанализировать военное сотрудничество Швеции в рамках Европейского Севера, сотрудничества с ЕС, с НАТО, чего мы не делали на протяжении 70 лет».