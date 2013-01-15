Во вторник вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил членам правительства страны, что состояние здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса улучшается: "Его дела идут в гору, наблюдается поступательное движение вперед".

Николас Мадуро был назначен Уго Чавесом исполняющим обязанности президента на время своего лечения. Вице-президент побывал на Кубе и проинформировал президента о состоянии дел в Венесуэле.

Сейчас венесуэльский лидер по-прежнему находится на Кубе и проходит курс реабилитации после перенесенной им очередной, четвертой, онкологической операции.