Россия против передачи в уголовный суд сирийского досье

Во вторник в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия против передачи в Международный уголовный суд сирийского досье, которое 14 ноября было направлено в СБ ООН от имени 56 государств Швейцарией.

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованного на официальном сайте ведомства, говорится: "Считаем эту инициативу несвоевременной и контрпродуктивной для решения приоритетной задачи на настоящий момент - немедленного прекращения кровопролития в Сирии. Убеждены, что спекуляции на тему международного уголовного преследования и поиска виноватых будут лишь способствовать закреплению противоборствующих сторон на непримиримых позициях и осложнят поиск путей политико-дипломатического урегулирования сирийского конфликта".

В сообщении МИД РФ также подчеркивается, что Россия настоятельно призывает все заинтересованные государства продолжить усилия по содействию разрешения сирийского конфликта на основе международно-согласованных принципов, содержащихся в резолюциях СБ ООН 2042, 2043 и Женевском коммюнике "Группы действий" от 30 июня 2012 года.