Иран объявил, что намерен запустить в космос ракету с обезьяной

Во вторник глава иранского космического агентства Хамид Фазели сообщил, что в честь годовщины исламской революции 1979 года Иран намерен запустить в космос ракету с обезьяной. Это станет первым шагом к запуску человека на космическую орбиту.

Фазели уточнил, что Иран планирует отправить в космос человека в ближайшие 5-8 лет.

По его словам, в настоящее время предполетную подготовку в карантине проходят около 40 обезьян. Одна из них отправится в космос уже в начале февраля, передает агентство Франс Пресс.

Напомним, ранее Иран запустил в космос три своих искусственных спутника. А в 2009 году иранским космическим агентством на космическую орбиту была запущена капсула с черепахой, крысой и червями.