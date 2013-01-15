Крупное ДТП, в котором участвовали 100 автомобилей, произошло в Швеции
15 января 2013, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник на юге Швеции, недалеко от города Хельсингборг, произошло крупное ДТП, в котором столкнулись около 100 грузовых и легковых автомобилей. В результате произошедшего три человека погибли, десятки ранены.
Представитель спасательной службы Юнас Хелльстен рассказала, что "это самое ужасное ДТП за 30 лет моей работы здесь".
Сейчас трасса, где произошла трагедия, перекрыта в обоих направлениях и, она может быть открыта не ранее полуночи. Возможными причинами столкновений стали условия ограниченной видимости, туман и гололед.
В Швеции в последнее время идут обильные снегопады, из-за которых на дорогах страны произошло множество дорожно-транспортных происшествий, только в столичном регионе их произошло 33, передают интернет-СМИ.