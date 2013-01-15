Крупное ДТП, в котором участвовали 100 автомобилей, произошло в Швеции

Во вторник на юге Швеции, недалеко от города Хельсингборг, произошло крупное ДТП, в котором столкнулись около 100 грузовых и легковых автомобилей. В результате произошедшего три человека погибли, десятки ранены.

Представитель спасательной службы Юнас Хелльстен рассказала, что "это самое ужасное ДТП за 30 лет моей работы здесь".

Сейчас трасса, где произошла трагедия, перекрыта в обоих направлениях и, она может быть открыта не ранее полуночи. Возможными причинами столкновений стали условия ограниченной видимости, туман и гололед.

В Швеции в последнее время идут обильные снегопады, из-за которых на дорогах страны произошло множество дорожно-транспортных происшествий, только в столичном регионе их произошло 33, передают интернет-СМИ.