В Индии начали справлять Кумбха-мела

В Индии начали справлять один из главных религиозных праздников десятилетия Кумбха-Мела или праздник Кувшинов. Раз в 12 лет в Индии проходит массовое паломничество индусов к святыням индуизма.

Целью паломников по очереди становятся четыре города. А завершается праздник массовым омовением в водах рек, символизирующее очищение души и тела.Миллионы индийских паломников собрались в этом году в священном городе Аллахабад.

Тысячи паломников совершают праздничное омовение в месте, где приток Ямуна впадает в реку Ганг.

Согласно индуистской мифологии, несколько капель напитка бессмертия упали в четырех местах - в городах Аллахабад, Харидвар, Уджайн и Нашик. Паломники посещают их поочередно.

Ожидается, что в ближайшие дни ритуальное омовение проведут более 10 миллионов паломников. А во время почти двух месяцев празднования, как ожидается, более 100 миллионов людей посетят Аллахабад.

Индусы верят, что во время такого омовения в Ганге можно смыть свои грехи. По словам одного из паломников, в Индии принято считать, что каждый, кто искупается в этой холодной воде, очистится от грехов и избавится от всех болезней, и на него снизойдет огромная духовная энергия.

За порядком и безопасностью паломников следят 50 тысяч полицейских, причём и на воде.

В ведийской религии Кумбха-мела ассоциируется с битвой богов и антибогов (асуров) за кувшин напитка бессмертия (амриты).