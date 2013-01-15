В Сирии приостановило работу Генконсульство РФ в Алеппо

В Сирии деятельность Генконсульства России в городе Алеппо временно остановлена. Представитель российского посольства в Сирии пояснил, что после временного закрытия российского консульства в Алеппо, по всем вопросам консульского характера следует обращаться в консульский отдел посольства России в Дамаске.

В Алеппо во вторник прогремел взрыв в университете. Сирийское государственное телевидение сообщает, что взрыв произошел в университетском городке, в здании, где проживают беженцы. Погибли 15 человек.

Жители города испытывают дефицит продуктов питания, в первую очередь хлеба. Во многие районы города практически не подается электричество, передает РИА Новости.

В Сирии, в которой второй год не прекращается противостояние правительства и оппозиции, находятся тысячи россиян. МЧС, МИД России и Минобороны ранее подготовили план масштабной операции по эвакуации российских граждан из Сирии. Согласно документу, за несколько дней силовики готовы вывезти из опасного региона около 30 тысяч россиян.

Россия, как передавали СМИ, направила в Сирию военных специалистов для обслуживания поставленных средств ПВО и обучения местного персонала.

Неправительственная гуманитарная организация Международный комитет спасения (The International Rescue Committee, IRC) накануне обнародовала доклад "Сирия: региональный кризис", в котором рассказала об "ужасающем уровне насилия" и преступлений сексуального характера в этой стране.

В понедельник, 14 января, наблюдательный совет по правам человека в Сирии, базирующийся в Лондоне,

сообщил, что жертвами налета истребителей сирийских ВВС на удерживаемый мятежниками город Муадамият аш-Шам к югу от сирийской столицы стали 20 человек, в том числе не менее шести детей.

Алеппо - второй по значению и численности город Сирии, экономическая столица страны, расположен в 340 километрах к северу от Дамаска.