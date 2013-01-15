Создание Соединенных Штатов Европы может укрепить европейскую идентичность

Одним из путей создания европейской идентичности может стать новый формат взаимоотношений европейских стран – Соединенные Штаты Европы. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии и европейский комиссар по вопросам юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вивиан Рединг в интервью изданию«Deutsche Welle».

«Думаю, люди чувствуют, что необходимы перемены и что мы должны объединяться. Они чувствуют, что нам необходима сильная Европа для того, чтобы сохранить позиции в глобализированном мире. В этом смысле граждане зачастую проявляют больше понимания, чем политические деятели», - сказала еврокомиссар. Именно в их интересах Евросоюз объявил 2013-й год «Годом граждан», добавила Вивиан Рединг.

В 2013 году исполнится 20 лет с момента установления европейского гражданства, когда в паспортах граждан тогда еще девяти стран-членов Европейского сообщества появилась запись об их принадлежности к Евросоюзу.

Еврокомиссар считает, что европейцы, в отличие от американцев, больше ощущают национальную идентичность, чем общеевропейскую. В первую очередь, жители ЕС осознают себя французами, итальянцами, немцами и т.д., а не европейцами.

Сегодня люди мало информированы о том, как Евросоюз изменил их жизнь. Например, 69% граждан Германии «чувствуют себя недостаточно информированными о своих гражданских правах в рамках ЕС», отметила Вивиан Рединг, добавив, что, по меньшей мере, половина европейцев считает свободу передвижений внутри ЕС важным достижением, но при этом не знают, что таким правом их наделил именно Евросоюз.

Политикам в наступившем году предстоит вести разъяснительнуюой работу, рассказывая о достижениях ЕС. Главное же, считает вице-президент Еврокомиссии Вивиан Рединг, европейцы должны покончить с распространением пессимизма и поверить в общее будущее.