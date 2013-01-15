«Регионалы» и Компартия испугались криминальной ответственности за кнопкодавство
15 января 2013, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Партии регионов и Компартии не поддержали идею введения уголовной ответственности для депутатов за нарушение процедуры голосования.
«Конституция предусматривает депутатскую неприкосновенность! О каком тюремном сроке может идти речь? Это юридически безграмотно! За такой закон Верховная рада не проголосует!» — заявил заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Юрий САМОЙЛЕНКО, переает «Украинская правда» со ссылкой на Коммерсант-Украина.