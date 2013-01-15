АэроСвит приостанавливает полеты между Киевом и Москвой из-за снижения загрузки

Авиакомпания «АэроСвит» с 15 января 2013 г. приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Киев-Москва-Киев по коммерческим причинам.

Компания приносит извинения пассажирам в связи с отменой полетов в/из Москвы и предлагает им доставку рейсами перевозчиков-партнеров или возврат средств за билеты в соответствии с процедурой, предусмотренной правилами авиаперевозок, сообщает пресс-служба авиакомпании «АэроСвит», передает УНИАН-экономика.

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