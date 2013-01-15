Активистов приговорили к двум годам за граффити с Януковичем

Суд города Сумы 14 января завершил рассмотрение уголовных дел, возбужденных против активистов, которые рисовали трафареты президента Виктора ЯНУКОВИЧА с простреленной головой.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации «Черный комітет», передает «Украинская правда».

Согласно информации, четырех человек обвинили «в рисовании трафаретов с изображением ЯНУКОВИЧА с простреленной головой, экстремистских надписях на стенах города и поджоге общежития».

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