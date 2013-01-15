В Германии начался суд над супружеской парой россиян - шпионов

В Германии начался суд над супружеской парой россиян, обвиняемых в шпионаже еще с 1980-х годов. Супруги передавали советским, а затем российским властям секретную информацию о деятельности НАТО и Евросоюза.

Они также консультировали Службу внешней разведки России по вопросам политики и обороны Германии. Разведчики-нелегалы были внедрены на территорию Германии, когда сотрудник КГБ, а ныне президент России Владимир Путин проходил там службу под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР-ГДР.



В Службе внешней разведки России обвинения в адрес предполагаемых российских шпионов не комментируют, сообщает gazeta.ru. Настоящие имена обвиняемых неизвестны.