Грабители прорыли 30-метровый тоннель, чтобы взломать банковские ячейки. ВИДЕО
15 января 2013, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Германии банковские ячейки филиала Berliner Volksbank оказались ограблены: преступники взломали несколько из них, проникнув в помещение через 30-метровый лаз, прорытый из подземного паркинга.
Сумма ущерба пока не установлена: неизвестно, что находилось во вскрытых ячейках.
После ограбления преступники, заметая следы устроили пожар, что позволило обнаружить тоннель, который, по утверждению полиции был прорыт профессиональными проходчиками, судя по крепежу и грамотной конструкции.
Вход тоннель находится в отдельном боксе подземного гаража под зданием филиала банка, который запирался на ключ. Полиция устанавливает кто его арендовал.