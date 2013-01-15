Грабители прорыли 30-метровый тоннель, чтобы взломать банковские ячейки. ВИДЕО

В столице Германии банковские ячейки филиала Berliner Volksbank оказались ограблены: преступники взломали несколько из них, проникнув в помещение через 30-метровый лаз, прорытый из подземного паркинга.

Сумма ущерба пока не установлена: неизвестно, что находилось во вскрытых ячейках.

После ограбления преступники, заметая следы устроили пожар, что позволило обнаружить тоннель, который, по утверждению полиции был прорыт профессиональными проходчиками, судя по крепежу и грамотной конструкции.

Вход тоннель находится в отдельном боксе подземного гаража под зданием филиала банка, который запирался на ключ. Полиция устанавливает кто его арендовал.