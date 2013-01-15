В Северной Корее женщинам опять запретили ездить на велосипедах

В Северной Корее вновь запретили женщинам ездить на велосипедах. Запрет вступил в силу с 10 января 2013 года. За исполнением закона теперь вновь следят офицеры службы общественной безопасности.

Раньше женщин на велосипедах просто штрафовали, а теперь конфискации подвергается само транспортное средство.

Велосипеды крайне важны для женщин такой бедной страны, как КНДР. Женщины не только могут ездить на велосипедах на рынки и с рынков, они также могут возить детей или перевозить грузы до 50-60 килограммов груза.

Сейчас женщины в Северной Корее ездят на велосипедах только рано утром, чтобы их не поймали.



Изначально запрет на женскую велосипедную езду был введен в 1990-х годах прежним главой государства Ким Чен Иром после того, как дочь одного высокопоставленного партийного функционера погибла в ДТП, когда ехала на велосипеде. После этого северокорейские СМИ стали часто напоминать согражданам, образ женщины на велосипеде идет вразрез с социалистической моралью и нравственностью. Официально женщинам было разрешено ездить на велосипедах в прошлом году.