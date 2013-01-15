Колесниченко: «У нас фашизм гордо поднимает голову»
15 января 2013, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
«Регионал» Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что законопроект, предполагающий экзамен по украинскому языку для претендентов на госдолжности, противоречит международным обязательствам Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.
«Я уже связался со специалистами, которые в ближайшее время подготовят перевод этого законопроекта на английский язык. После этого мы отправим его для ознакомления депутатам Европарламента», - сообщил КОЛЕСНИЧЕНКО.