Колесниченко: «У нас фашизм гордо поднимает голову»

«Регионал» Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что законопроект, предполагающий экзамен по украинскому языку для претендентов на госдолжности, противоречит международным обязательствам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Я уже связался со специалистами, которые в ближайшее время подготовят перевод этого законопроекта на английский язык. После этого мы отправим его для ознакомления депутатам Европарламента», - сообщил КОЛЕСНИЧЕНКО.

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