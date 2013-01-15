«Человечище года»

Керчь готовится к очередному подведению итогов «Золотой грифон». Каждый год в городе выбирают лучших в своей профессии - врачей, строителей, учителей, спортсменов, предпринимателей.



Не обходится и без прекрасного: практически каждый год статуэтку «Золотого грифона» вручают мэру Керчи Олегу ОСАДЧЕМУ. Был он и «Человеком года», и «Руководителем года». Несколько раз получал награды за номинацию «Достижение года», и однажды – в числе творческого коллектива издателей книги о Керчи.

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