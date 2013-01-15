Поезд с новобранцами сошел с рельсов в Египте: много жертв

В Египте число погибших в результате крушения военного поезда в ночь на вторник в пригороде Каира составило, по последним данным, 19 человек, еще 170 находятся в больницах с травмами. На месте аварии работают врачи и полиция.

Об этом сообщает РИА Новости.

Поезд вез египетских призывников в военный лагерь, когда по неустановленным причинам в районе Гизы сошел с рельс, после чего один из вагонов перевернулся.