Дочь Юлии Тимошенко опять собралась замуж

Дочь экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Евгения, расставшаяся со своим супругом – британским рокером Шоном Карром, – снова собирается выйти замуж. Новым избранником стал американский бизнесмен.



Тимошенко и Артур Чечеткин встречаются уже больше года. Новый избранник дочери экс-премьера – выходец из Одессы, 15 лет назад с семьей уехавший в США. Новый год пара встретила на украинском горнолыжном курорте Буковель. Недавно они впервые вместе появились на публике, приняв участие в благотворительном аукционе, сообщает utro.ru.



Официально пара пока не подтвердила слухи о бракосочетании. Напомним, с 2005 г. Евгения Тимошенко была замужем за британским подданным, лидером рок-группы Death Valley Screamers Шоном Карром. Супруги расстались в ноябре 2011 года.