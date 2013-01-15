ООН: в лагерях для беженцев в Турции сирийцам не хватает мест

В Турции растет число сирийских беженцев. На сегодняшний день в этой стране в лагерях официально зарегистрированы 153 тысячи 307 сирийцев. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев со ссылкой на официальные данные турецкого правительства.

14 лагерей с сирийскими беженцами разбиты в семи провинциях Турции. В течение последних двух недель в Турцию прибыли 3266 беженцев из Сирии.

В то же время 1560 сирийцев за полмесяца добровольно вернулись в Сирию.

На прошлой неделе УВКБ сообщало, что в соседних странах нашли приют 600 тысяч беженцев из Сирии, которые, среди прочего, сталкиваются с новыми трудностями, вызванными тяжелыми погодными условиями.

Несмотря на снегопады в ряде провинций Турции, сотрудникам УВКБ удается добраться до лагерей. Об этом сообщает Центр новостей ООН. Турецкие власти принимают все необходимые усилия для расчистки дорог в лагеря.

На сегодняшний день основной проблемой в Турции является нехватка мест в лагерях для беженцев. Ожидается, что вскоре будет открыт еще один лагерь в провинции Газиантеп - приграничном с Сирией районе - "Низип-2", в котором можно будет разместить до пяти тысяч человек.