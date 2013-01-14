США могут помочь Франции в Мали дронами

Правительство США может направить разведывательные самолеты и дроны в Мали, где проходит операция «Сервал» против исламистов. Как сообщает Times со ссылкой на достоверный источник, эту возможность обсудили в личной беседе министры обороны Франции и США Жан-Ив Ле Дриан и Леон Панетта.

Ранее к операции против повстанцев-исламистов, связанных с Аль-Каедой, присоединилась Великобритания, отправив на помощь проправительственным силам два транспортных самолета Boeing C-17. По данным британского издания, на борту одного из них также находятся дроны. Другой самолет в понедельник приземлился на одной из военных баз во Франции для отправки военных и боевой техники в Мали, но из-за небольших технических неполадок его вылет отложен до утра вторника.

Небольшой контингент солдат направят в Мали также Нигерия, Того, Бенин, Сенегал, Буркина-Фасо и Нигер.