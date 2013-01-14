НАТО настаивает на увеличении финансирования европейской обороны

США в долгосрочной перспективе не смогут вытянуть финансирование европейской обороны. Об этом заявил посол США при НАТО Иво Даалдер, принимавший участие в состоявшейся в литовском Тракае «Снежной встрече» экспертов в области международной безопасности.

Говоря о необходимости для Европы повышать расходы на оборону, посол сказал: «Уровень нынешних расходов на оборону является дном». Представитель США подчеркнул в интервью балтийскому информационному агенсту BNS, что страны Европы, снизив расходы на оборону в кризисных условиях, увеличили ношу США, однако это не может продолжаться далее.

«Все это не значит, что мы делаем в Европе меньше. На самом деле мы считаем, что пришло время для США и Европы работать сообща, уделять больше внимания не только регионам вокруг нас - Ближнему Востоку, Северной Африке, Афганистану, - но также и Азии. Мы считаем, что Европа - это наш сильнейший стратегический партнер», - сказал Иво Даалдер.

Посол США настаивает на увеличении расходов на оборону до 2% от ВВП. «Не потому, что 2% от ВВП - это какая-то магическая цифра. Это инвестиция, необходимая для национальных вооруженных сил, чтобы США, Европа и Канада остались источником стабильности в непрогнозируемом мире, готовым перебросить военные мощности в любое место и в любое время, когда принимается решение, ведь это необходимо и для того чтобы оборонять собственную территорию, что важнее всего», - пояснил посол США.

В странах Балтии финансирование военной сферы различно. Эстония выделяет на оборону 2% от ВВП. Вклад Латвии и Литвы значительно меньше: 2% они выделяют совместно.