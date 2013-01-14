Раскрыта международная шпионская сеть, занимавшаяся кибершпионажем

В понедельник на сайте компании антивирусная "Лаборатория Касперского" сообщается, что компания обнаружила международную сеть под кодовым названием "Red October" ("Красный октябрь"). Эта международная сеть занималась кибершпионажем.

В сообщении компании говорится, что киберпреступники шпионили "за дипломатическими, правительственными и научными организациями в различных странах мира. Действия злоумышленников были направлены на получение конфиденциальной информации, данных, открывающих доступ к компьютерным системам, персональным мобильным устройствам и корпоративным сетям, а также сбор сведений геополитического характера. Основной акцент атакующие сделали на республиках бывшего СССР, странах Восточной Европы, а также ряде государств в Центральной Азии".

Расследование лаборатории показали, что международная шпионская сеть начала свою работу еще в 2007 году и продолжает ее до сих пор.

Жертвами кибершпионов "стали дипломатические и правительственные структуры по всему миру (в том числе, организации, входящие в состав Европейского Союза и НАТО) . Однако среди жертв также встречаются научно-исследовательские институты, компании, занимающиеся вопросами энергетики, в том числе ядерной, космические агентства, а также торговые предприятия".

Как сообщается на сайте лаборатории, "создатели "Красного октября" разработали собственное вредоносное ПО, имеющее уникальную модульную архитектуру, состоящую из вредоносных расширений, модулей, предназначенных для кражи секретной информации. В антивирусной базе "Лаборатории Касперского" данная вредоносная программа имеет название Backdoor.Win32.Sputnik".

Расследование операции продолжается. Сотрудники "Лаборатории Касперского" работают совместно с Computer Emergency Response Teams (CERT) из разных стран, в том числе США, Румынии и Белоруссии.