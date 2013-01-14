Жизнь в коридоре уже сказалась на здоровье Тимошенко
14 января 2013, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]
Самочувствие экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая седьмые сутки продолжает акцию гражданского неповиновения и отказывается вернуться в свою палату в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, ухудшилось.
Об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.
«Самочувствие ухудшилось. Боли в спине увеличились. Болевой синдром увеличился. Лечение не предоставляется», - сказал ВЛАСЕНКО, передает УНИАН.