Жизнь в коридоре уже сказалась на здоровье Тимошенко

Самочувствие экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая седьмые сутки продолжает акцию гражданского неповиновения и отказывается вернуться в свою палату в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, ухудшилось.

Об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Самочувствие ухудшилось. Боли в спине увеличились. Болевой синдром увеличился. Лечение не предоставляется», - сказал ВЛАСЕНКО, передает УНИАН.

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