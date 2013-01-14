Заявление на Полонского забрали, но дело против него не закрыто

Обиженные на российского бизнесмена Сергея Полонского камбоджийские моряки, забрали свое заявление, но дело в отношении трех россиян, не закрыто. Такое решение моряки приняли после того, как с ними была достигнута договоренность о возмещении ущерба.

Об этом в понедельник сообщил один из адвокатов, защищающих в Камбодже россиян. По его словам, несмотря на отказ от претензий, камбоджийский суд будет обязан дорасследовать дело. Защита россиян надеется, что суд сможет быстро и легко принять решение по делу после договоренности о компенсациях. Однако, когда процесс завершится, пока не понятно, но юристы надеются, что он закончится "относительно скоро".

Эту информацию подтвердил сегодня и бывший партнер Полонского Сергей Влади, который сообщил журналистам, что "сегодня моряки забрали заявление, о чем они известили судью. Но судья, тем не менее, сказал, что он ознакомится с делом по существу и примет решение. То, что они забрали заявление, не означает, что дело закрыто и все пошли домой", - цитируют его российские интернет-СМИ.