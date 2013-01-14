В пенитенциарной службе приезд депутатов к Тимошенко назвали «давлением»

Государственная пенитенциарная служба называет политическим давлением приезд народных депутатов от «Батьківщини» в Харьков, где лечится экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО, и говорит, что не будет менять условия содержания осужденной.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПтС.

«Государственная пенитенциарная служба в вопросах относительно условий удержания осужденной ТИМОШЕНКО четко соблюдает требования и нормы украинского и международного законодательства», - говорится в сообщении.

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