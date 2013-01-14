В пенитенциарной службе приезд депутатов к Тимошенко назвали «давлением»
14 января 2013, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная пенитенциарная служба называет политическим давлением приезд народных депутатов от «Батьківщини» в Харьков, где лечится экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО, и говорит, что не будет менять условия содержания осужденной.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПтС.
«Государственная пенитенциарная служба в вопросах относительно условий удержания осужденной ТИМОШЕНКО четко соблюдает требования и нормы украинского и международного законодательства», - говорится в сообщении.