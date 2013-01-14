Юноша пострадал от взрыва, открывая газовый баллон молотком
14 января 2013, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
В селе Славов Черняховского района Житомирской области парень пострадал от взрыва, открывая газовый баллон с помощью молотка.
Как сообщила руководитель пресс-службы ТУ МЧС Украины в Житомирской области Ирина РОМАНЮК, вчера, 13 января, 19-летний внук заявил о своем желании помочь деду открыть вентиль газового баллона, который был слишком крепко закручен. Голыми руками у парня не вышло и он воспользовался молотком.