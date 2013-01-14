Юноша пострадал от взрыва, открывая газовый баллон молотком

В селе Славов Черняховского района Житомирской области парень пострадал от взрыва, открывая газовый баллон с помощью молотка.

Как сообщила руководитель пресс-службы ТУ МЧС Украины в Житомирской области Ирина РОМАНЮК, вчера, 13 января, 19-летний внук заявил о своем желании помочь деду открыть вентиль газового баллона, который был слишком крепко закручен. Голыми руками у парня не вышло и он воспользовался молотком.

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