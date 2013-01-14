Луценко назвал Ахметова «консервой» Януковича

Экс-министр Юрий ЛУЦЕНКО считает, что после формирования нового состава правительства всю ответственность за происходящее в стране несет президент и его близкое окружение – «Семья».

Об этом ЛУЦЕНКО сказал во время свидания с корреспондентом «Коммерсанта» в Менской колонии.

ЛУЦЕНКО считает, что если раньше уголовное дело за совершенное в стране можно было возбуждать не только в отношении главы государства, но и «олигархических групп, делившихся с ЯНУКОВИЧЕМ, то после формирования второго состава олигархи остались не у дел и всю полноту ответственности несет Семья

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