В Керчи останки 38 советских солдат захоронят в подземной братской могиле

В Керчи 18 января пройдет церемония торжественного захоронения останков советских солдат, найденных поисковыми экспедициями.



Останки захоронят в подземной братской могиле на территории мемориального комплекса «Аджимушкай», передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.



Поисковикам удалось прочитать медальон одного из погибших солдат, сержанта Николая САЛЬНИКОВА, и разыскать его родственников. Имена 37-ми бойцов остались неизвестными.

Читать дальше