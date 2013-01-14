Елизавета II подтвердила, что герцогиня Кембриджская родит в июле

Британская королева Елизавета Вторая приоткрыла завесу тайны вокруг беременности герцогини Кембриджской. Ожидается, что супруга принца Уильяма родит ребенка в июле.

«Одно могу сказать точно. Кэтрин и Уильям ожидают рождения их ребенка в июле месяце», - написала королева в своем микроблоге.

Информация о том, что Кейт Миддлтон ждет ребенка, появилась в начале декабря, когда она попала в больницу с симптомами недомогания, характерными для раннего срока беременности. Она приобрела официальный статус после того, как австралийские журналисты обманным путем, представившись монаршими особами, выяснили у медсестры сведения о состоянии здоровья герцогини Кембриджской, после чего та покончила с собой.