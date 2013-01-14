Елизавета II подтвердила, что герцогиня Кембриджская родит в июле
14 января 2013, 16:32 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]
Британская королева Елизавета Вторая приоткрыла завесу тайны вокруг беременности герцогини Кембриджской. Ожидается, что супруга принца Уильяма родит ребенка в июле.
«Одно могу сказать точно. Кэтрин и Уильям ожидают рождения их ребенка в июле месяце», - написала королева в своем микроблоге.
Информация о том, что Кейт Миддлтон ждет ребенка, появилась в начале декабря, когда она попала в больницу с симптомами недомогания, характерными для раннего срока беременности. Она приобрела официальный статус после того, как австралийские журналисты обманным путем, представившись монаршими особами, выяснили у медсестры сведения о состоянии здоровья герцогини Кембриджской, после чего та покончила с собой.