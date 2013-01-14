На Японию обрушился сильнейший снегопад, в Токио хаос

Снегопад, обрушившийся на Токио, парализовал движение в городе и вызвал отмену более 400 внутренних авиарейсов. Международные вылеты из крупнейшего в Японии токийского аэропорта Ханэда осуществляются с задержками.

С перебоями работают аэропорты крупных городов Сендай и Хиросима.

В Токио к утру понедельника выпало 7 сантиметров снега, пишут местные СМИ. Люди бросают свои машины и идут пешком. На улицах – хаос.



Из-за снегопада также нарушено железнодорожное и автотранспортное сообщение между городами Японии. В настоящее время перекрыто движение на одной из самых напряженных в стране скоростных дорог «Тюо», которая связывает Токио с крупным городом Нагоя, а также на трех других трассах. Закрыты некоторые эстакады на городской скоростной автодороге в Токио.



В районе японской столицы отменено движение всех пассажирских паромов, а также пригородных поездов на ряде линий.