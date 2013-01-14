«Донецк» впервые выиграл континентальный Кубок по хоккею

В Донецке на льду Арены «Дружба» хоккейный клуб «Донбасс» впервые в истории отечественного хоккея стал победителем суперфинала Континентального кубка - единственного клубного соревнования Старого Света под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

По сообщению пресс-службы ХК «Донбасс», «последовательно обыграв белорусский «Металлург», итальянский «Больцано» и французский «Руан», ХК «Донбасс» - чемпион Украины последних двух лет и единственный представитель нашей страны в Континентальной хоккейной лиге стал недосягаем для соперников, вписав свое имя в историю мирового хоккея как 16-й обладатель Континентального кубка».

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