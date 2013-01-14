Визит Лаврова в Черновцы поставил на уши силовиков: улицы усеяны милицией
14 января 2013, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России ЛАВРОВ и его украинский коллега КОЖАРА - в Черновицком университете.
Министры иностранных дел Украины и России Леонид КОЖАРА и Сергей ЛАВРОВ стали почетными докторами Черновицкого национального университета имени Юрия ФЕДЬКОВИЧА.
Мантии почетных докторов и соответствующие дипломы руководителями внешнеполитических ведомств вручил ректор университета, профессор Степан МЕЛЬНИЧУК, передает УНИАН.