Для получения шенгенских виз теперь будет нужен единый набор документов

Страны, входящие в Шенген, вводят единый список требований. Теперь для получения любой шенгенской визы требуется единый пакет документов. Сегодня их должно опубликовать МИД.

Тем, кто собирается подавать на визу в ближайшие дни, туркомпании советуют не расслабляться: все равно будет некий переходный период, поэтому на всякий случай требуемые страной справки все-таки надо заготовить.