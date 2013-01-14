СМИ США: На этой неделе КНДР планирует новое ядерное испытание, испытание станет третьим по счету, ожидается, что оно произойдет на полигоне Пунгери с 13 по 20 января, пишет американская газета Nation.

О предстоящих испытаниях стало известно от представителя посольства КНДР в Пекине.