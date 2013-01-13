Депутатам вернули льготы

Благодаря закону о бюджете на 2013 год, возвращаются депутатские льготы.

Об этом «Фокусу» сообщил первый замглавы регламентного комитета, член «Батьківщини» Андрей ПЫШНЫЙ передает «Украинская правда».

Если в финансовом документе на 2012 год была норма, согласно которой приостановили ряд статей закона «О статусе народного депутата», касающихся депутатских льгот, то 2013-м отменять ничего не стали. Что автоматически влечет за собой финансирование VIP-гарантий трудовых прав народных депутатов.

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