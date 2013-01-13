«Свобода» требует выгнать министров иностранных дел Украины и России из Черновцо

С Киева в Черновцы для проведения очередного заседания Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии прибыли министры иностранных дел Украины Леонид КОЖАРА и России Сергей ЛАВРОВ.

По сообщению пресс-службы Черновицкой облгосадминистрации, в рамках заседания планируется рассмотреть вопрос деятельности структурных органов Подкомитета, в частности, подкомиссии по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, пограничного и консульского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов, в частности, Приднестровского, а также взаимодействия на международной арене, передает УНИАН.

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