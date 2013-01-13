15 мусульман погибли в афганской мечети при бомбардировке НАТО? ВИДЕО

В Афганистане в результате бомбардировки мечети в провинции Вардак во время утренней молитвы погибли порядка 15 человек. После первого удара оставшиеся в живых начали вытаскивать из-под завалов пострадавших. В этот момент авиация снова сбросила бомбы на строение.

По словам руководства НАТО, речь идет о провокации со стороны талибов.

Однако, по некоторым данным, мечеть атаковали самолеты международных сил содействия безопасности (ISAF), передает телеканал "Россия 24". В настоящее время в состав ISAF, возглавляемый НАТО, входят подразделения вооружённых сил 50 стран, наиболее крупным является контингент США. После 2014 года иностранные войска должны будут покинуть.

"АН" писали, что Афганистан получил оружия и военной техники на сумму $10 млрд за годы присутствия в стране войск НАТО и их союзников.

ВИДЕО "Вести".