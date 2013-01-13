Белфаст охвачен ожесточенными беспорядками: полицию нещадно бьют. ВИДЕО
13 января 2013, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
В правительственном городе Северной Ирландии - Белфасте - только за последние сутки в ходе погромов пострадали 20 полицейских.
"АН" писали, что в начале декабря в Белфасте вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами-юнионистами, которые протестовали против решения депутатов городского совета снять флаг Великобритании со здания мэрии города.
Против монархистов на улицы города выдвинулись националисты, что существенно усложнило положение стражей порядка.
Разъяренные толпы сторонников и противников выхода Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства устраивают в городе погромы - жгут покрышки, бьют витрины магазинов.
Демонстранты атакуют стражей порядка с камнями, битами и даже клюшками в руках. Те же дают отпор разгоряченной молодежи водометами и резиновыми пулями.
За время беспорядков арестованы сотни демонстрантов, за сотню перевалило число раненых полицейских.