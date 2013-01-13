В Италии в воскресенье вспоминали трагедию: ровно год назад гигантский круизный лайнер "Коста Конкордия" напоролся на скалы. Сегодня в портовой церкви острова Джильо, у берегов которого потерпело бедствие судно, отслужили траурную мессу.

В море опустили на воду цветы и вернули на место обломок рифа, застрявшего в корпусе корабля.

"АН" писали, что в момент трагедии на борту лайнера было более 4 тысяч пассажиров, среди которых - граждане России. 32 человека погибли, еще двое пропали без вести. Как считает следствие, по вине капитана Франческо Скеттино. Он сбежал с лайнера, бросив людей на произвол судьбы.

Само судно лежит на месте кораблекрушения - его обещают убрать не раньше сентября 2013 года.