Французы оспаривают право однополых пар на усыновление детей

Сегодня около 120 тыс французов, как ранее сообщила АН, вышли на массовую акцию протеста, гражданам Франции не по нраву планы властей разрешить однополые браки и последующее право однополых пар на усыновление детей.

Основная группа митингующих собралась, по данным СМИ Франции, у подножия Эйфелевой башни в Париже. Митинговали крайне правые из Национального фронта Марин Ле Пен, лидеры бывшей правящей партии Союз в поддержку народного движения и католики-традиционалисты, в том числе архиепископ Парижа кардинал Андре Вен-Труа.