Елизавета II приветствовала британскую помощь французам в Мали

Британская королева Елизавета Вторая приветствовала решение правительства страны направить в Мали два транспортных военных самолета Boeing С-17 на помощь объединенным силам Франции и местной армии, которые проводят операцию против исламистов.

«Королевские ВВС направлены в Мали на помощь французам, - написала королева в своем микроблоге. - Скорее разобьются их сердца, чем они попросят руку помощи. Нам приятно оказать услугу этим беднягам».

Договоренность о предоставлении помощи при проведении операции «Сервал» (официальное название – прим. «АН-онлайн») была достигнута в ходе телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Франсуа Олландом. Впрочем, о расширении британского участия в операции пока ничего не известно.

Французский военный контингент, размещенный в Мали, уже понес первые потери. В пятницу вечером во время боевого вылета погиб летчик вертолета.

Накануне спецпредставитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов заявил, что операция по урегулированию конфликта в Мали должна проходить под эгидой ООН и Африканского Союза.