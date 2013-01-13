Официальный Париж опасается возможной мести исламистских группировок за военные операции французских войск в Мали. Во республике повышен уровень террористической угрозы до предпоследнего - красного уровня.

В ближайшие дни будет усилено наблюдение за общественными зданиями, транспортом и другими местами, где возможно большое скопление людей, передает РИА Новости.

Президент Франции заявил о том, что собирается послать французскому контингенту в Мали подкрепление. Кроме того, Франсуа Олланд подчеркнул, что единственная цель Франции - это борьба с терроризмом.

"АН" писали, что сегодня британская королева Елизавета II приветствовала решение правительства страны направить в Мали два транспортных военных самолета Boeing С-17 на помощь объединенным силам Франции и местной армии, которые проводят операцию против исламистов.

Напомним, накануне днём французские войска продолжили наносить авиаудары по позициям боевиков-исламистов в Мали. По заверениям президента республики, враг уже понёс серьезные потери, но миссия пока еще не завершена.

В Мали проживают около 6 тысяч граждан Франции. На севере страны не прекращаются военные действия туарегов и исламистов и похищения боевиками французов.

Отделение террористической организации "Аль-Каида" в странах Магриба" осенью заявило через своего представителя, что оно запаслось оружием во время ливийского конфликта и готово воевать во всех направлениях.

ВИДЕО "Вести".