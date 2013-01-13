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Apple отклоняет сообщения о планах выпуска дешевого iPhone

13 января 2013, 20:41 [«Аргументы Недели», Светлана Родионова, Рига ]

Apple отклоняет сообщения о планах выпуска дешевого iPhone
Фото с сайта www.dni.ru

Похоже, что купить iPhone за 100 долларов не удастся: слухи о планах выпуска компанией Apple нового, более дешевого iPhone, не соответствуют действительности, пишет издание «The WashingtonPost».

Источником слухов стала публикация информационного агентства Bloomberg, в которой сообщалось о возможном выпуске смартфонов, сделанных из более дешевых материалов, что снизит их цену вплоть до 99-149 долларов США,

Распространение некорректной информации остановил вице-президент Apple по маркетингу Филип Шиллер. В интервью китайскому изданию «Shanghai Evening Post» Шиллер заявил, что дешевый смартфон «никогда не будет будущим продукции»  Apple.

Apple не намерен «уподобляться компаниям, которые выводят на рынок сразу много продуктов в надежде привлечь внимание потребителей», сказал топ-менеджер Apple. Шиллер подчеркнул, что компания использует в своих аппаратах «наиболее современные технологии» и «высококачественные компоненты».

Снижение цен компания осуществляет, предлагая значительные скидки на более старые модели. В США предоставляется возможность бесплатно приобрести iPhone 4 при условии заключения контракта с оператором сотовой связи.

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