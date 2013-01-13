В Чехии во 2-й тур президентских выборов вышли непримиримые противники

Первый тур президентских выборов в Чехии, которые, как писали "АН" прошли 11-12 января, завершился совершенно неожиданным для аналитиков результатом. В финал вышел, как уже было ясно в начале подсчета голосов, экс-премьер Милош Земан.

Ранее ему пророчили победу уже в первом туре. Имя второго кандидата, который поборется за пост главы государства 25-26 января - Карел Шварценберг, который сейчас занимает пост министра иностранных дел, в прогнозах не фигурировало.

Тем не менее непримиримые соперники из левого и правого лагерей вышли во второй тур, набрав около четверти голосов каждый. Социал-демократ Земан получил крохотное преимущество в 0,8%.

В конце января чехи будут выбирать не просто главу государства, но и курс страны на ближайшие годы.

Социал-демократ Милош Земан олицетворяет для избирателей прежний курс Чехии - как социального государства. Самый богатый политик страны, аристократ и председатель правой партии Шварценберг заявил, что хочет реформ, которые в частности, включают в себя "политику затягивания поясов".